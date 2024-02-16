"Опубликовал без согласия": казахстанка отсудила моральную компенсацию за фото в Facebook

Казахстанка заявила в суде о публикации в Facebook ее фотографии без согласия и получила 100 тыс. тенге в качестве моральной компенсации, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Атырауском городском суде рассматривалось гражданское дело по иску о принуждении удалить публикации с изображением истца и возмещении компенсации морального вреда.

"Женщина обратилась в суд с иском, мотивируя тем, что ответчик через интернет в соцсети Facebook незаконно опубликовал ее фотографию без ее согласия.

Она считает, что ответчик незаконно вмешался в ее личную жизнь, нарушил личные неимущественные блага и права, в том числе неотъемлемое право на собственное изображение", - рассказали в суде.

Сообщается, что истец просила удалить публикации со своим изображением и взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. тенге.

Как установил суд, ответчиком в социальной сети Facebook была опубликована статья и фотография с изображением истца, на которой она находится на рабочем месте.

"Ответчик разместил публикацию с использованием фотоизображения женщины без его согласия, следовательно, фото получены незаконным способом. А в связи с этим нарушено право истца на собственное изображение", - пояснили в суде.

Суд также пришел к выводу, что действия ответчика оказали негативное влияние на истца, причинив нравственные страдания.

В этой связи с ответчика в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. тенге.

Суд также обязал ответчика удалить публикации с изображением истца из социальной сети Facebook. Решение суда пока не вступило в законную силу.

На этой неделе стало известно, что жительница Алматы с инвалидностью 2 группы, имеющая заболевание, не позволяющее передвигаться без инвалидной коляски, отсудила у авиакомпании миллион тенге в счет возмещения морального ущерба. Как сообщили в суде, по прилете в аэропорт назначения женщина выяснила, что сданное в багаж инвалидное кресло не прибыло, в результате чего она осталась без средства передвижения и неделю не могла выйти из номера, куда добралась с посторонней помощью.

В январе в Казахстане впервые выплатили компенсацию за моральный вред дольщикам. Казахстанцы, являющиеся дольщиками и столкнувшиеся с отказом от застройщика в исправлении выявленных дефектов, добились выплаты. Суд также обязал застройщика устранить нарушения по дому.

А жителя Уральска в качестве компенсации за моральный вред суд обязал заплатить 100 тыс. тенге. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе. Сообщается, что мужчину также привлекли к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.