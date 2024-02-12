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Алматинка отсудила миллион тенге у авиакомпании из-за потерянного инвалидного кресла

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Инвалид на кресле
Человек на коляске. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Алматы с инвалидностью 2 группы отсудила у авиакомпании миллион тенге в счет возмещения морального ущерба, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд Алматы.

Как говорится в сообщении пресс-службы Алматинского городского суда, женщина с инвалидностью 2 группы, имеющая заболевание, не позволяющее передвигаться без инвалидной коляски, вылетела авиарейсом Алматы – Бангкок.

В Таиланд она направлялась для получения комплекса лечебных, профилактических, оздоровительных и реабилитационных процедур.

"Перед вылетом наземные службы аэропорта обязали ее сдать инвалидное кресло в багаж, обещав вернуть его после приземления.

По прибытии в аэропорт Бангкока женщина выяснила, что сданное в багаж инвалидное кресло не прибыло в аэропорт пункта назначения, в результате чего она осталась без средства передвижения и неделю не могла выйти из номера, куда добралась с посторонней помощью", говорится в сообщении суда.

В дальнейшем из-за бездействия авиаперевозчика по урегулированию спора женщина была вынуждена приобрести новое кресло в военном госпитале. С требованием о возмещении морального вреда и убытка женщина обратился в суд с иском к авиаперевозчику.

"Суд первой инстанции удовлетворил ее требования: с ответчика взыскан миллион тенге в счет возмещения морального вреда. Ввиду возмещения убытка ответчиком, в части взыскания стоимости инвалидного кресла отказано.

Авиаперевозчик обжаловал решение в апелляции. Алматинский горсуд, рассмотрев дело, указал на обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и обеспечить его сохранность с момента принятия их к перевозке и до выдачи получателю", - говорится в сообщении.

Согласно нормам Закона о защите прав потребителей, потребители имеют право на компенсацию морального вреда, причиненных вследствие недостатков товара (работы, услуги).

"Апелляция отметила, что при указанных обстоятельствах суд первой инстанции исходя из критериев разумности и справедливости, правильно определил сумму компенсации морального вреда.

Учтены инвалидность истца, наличие ряда хронических заболеваний, отсутствие возможности самостоятельно передвигаться в чужой стране без единственного средства передвижения и в течение недели выйти из номера отеля, вследствие чего испытала сильнейший стресс. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения", говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060491-almatinka-otsudila-million-tenge-u-aviakompanii-iz-za-poteryannogo-invalidnogo-kresla/

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