В каких регионах Казахстана введут ограничения по движению фур
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В ряде областей Казахстана вводятся летние ограничения на движение грузовых автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщает пресс-служба нацкомпании в Telegram-канале, с приходом летнего сезона в Казахстане ежегодно вводятся временные ограничения на движение грузовых автомобилей.
"Эти меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности на дорогах в условиях высокой температуры. Ограничения действуют с 1 июня по 31 августа и с 1 июня по 15 августа, в зависимости от региона", - сообщили в "КазАвтоЖол".
В следующих областях ограничения на движение грузовых автомобилей вводятся с 1 июня по 31 августа каждого года, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше 25°C:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- Область Жетісу;
- Область Ұлытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Для областей с более коротким периодом ограничений они действуют с 1 июня по 15 августа каждого года, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше 25°C:
- Область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
"Основной причиной введения таких ограничений является необходимость предотвращения разрушения асфальтового покрытия дорог, которое подвержено деформациям при высокой температуре. Грузовые автомобили с высокой нагрузкой могут значительно повредить дорожное покрытие, особенно в жаркие дни, когда асфальт становится более мягким и уязвимым", - пояснили в нацкомпании.
Накануне в "КазАвтоЖол" рассказали, какие авто могут ездить по дорогам Казахстана и х допустимые массы.
Ранее в Министерстве транспорта РК также назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.
А в Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.
В июне вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133222-v-kakih-regionah-na-leto-vvedut-ogranicheniya-po-dvizheniyu-bolshegruzov-rasskazali-v-kazavtozhole/