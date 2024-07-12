В каких регионах Казахстана введут ограничения по движению фур

В ряде областей Казахстана вводятся летние ограничения на движение грузовых автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщает пресс-служба нацкомпании в Telegram-канале, с приходом летнего сезона в Казахстане ежегодно вводятся временные ограничения на движение грузовых автомобилей.

"Эти меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности на дорогах в условиях высокой температуры. Ограничения действуют с 1 июня по 31 августа и с 1 июня по 15 августа, в зависимости от региона", - сообщили в "КазАвтоЖол".

В следующих областях ограничения на движение грузовых автомобилей вводятся с 1 июня по 31 августа каждого года, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше 25°C:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

Область Жетісу;

Область Ұлытау;

Карагандинская область;

Кызылординская область;

Туркестанская область;

Мангистауская область.

Для областей с более коротким периодом ограничений они действуют с 1 июня по 15 августа каждого года, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше 25°C:

Область Абай;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Восточно-Казахстанская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область.

"Основной причиной введения таких ограничений является необходимость предотвращения разрушения асфальтового покрытия дорог, которое подвержено деформациям при высокой температуре. Грузовые автомобили с высокой нагрузкой могут значительно повредить дорожное покрытие, особенно в жаркие дни, когда асфальт становится более мягким и уязвимым", - пояснили в нацкомпании.

Накануне в "КазАвтоЖол" рассказали, какие авто могут ездить по дорогам Казахстана и х допустимые массы.

Ранее в Министерстве транспорта РК также назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

А в Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.

В июне вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.