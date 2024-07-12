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В каких регионах Казахстана введут ограничения по движению фур

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Грузовики ждут своей очереди у границы
Граница РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ряде областей Казахстана вводятся летние ограничения на движение грузовых автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщает пресс-служба нацкомпании в Telegram-канале, с приходом летнего сезона в Казахстане ежегодно вводятся временные ограничения на движение грузовых автомобилей.

"Эти меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности на дорогах в условиях высокой температуры. Ограничения действуют с 1 июня по 31 августа и с 1 июня по 15 августа, в зависимости от региона", - сообщили в "КазАвтоЖол".

В следующих областях ограничения на движение грузовых автомобилей вводятся с 1 июня по 31 августа каждого года, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше 25°C:

  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Жамбылская область;
  • Область Жетісу;
  • Область Ұлытау;
  • Карагандинская область;
  • Кызылординская область;
  • Туркестанская область;
  • Мангистауская область.

Для областей с более коротким периодом ограничений они действуют с 1 июня по 15 августа каждого года, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше 25°C:

  • Область Абай;
  • Акмолинская область;
  • Актюбинская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Карагандинская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Северо-Казахстанская область.

"Основной причиной введения таких ограничений является необходимость предотвращения разрушения асфальтового покрытия дорог, которое подвержено деформациям при высокой температуре. Грузовые автомобили с высокой нагрузкой могут значительно повредить дорожное покрытие, особенно в жаркие дни, когда асфальт становится более мягким и уязвимым", - пояснили в нацкомпании.

Накануне в "КазАвтоЖол" рассказали, какие авто могут ездить по дорогам Казахстана и х допустимые массы.

Ранее в Министерстве транспорта РК также назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

А в Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.

В июне вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133222-v-kakih-regionah-na-leto-vvedut-ogranicheniya-po-dvizheniyu-bolshegruzov-rasskazali-v-kazavtozhole/

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