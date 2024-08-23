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Слухи об удаленке для школьников с 15 сентября прокомментировали в Минздраве

Опубликовано:

Парты в школе
Школа. Иллюстративное фото: GlobalStock/Getty Images

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава назвали информацию, распространяемую в Cети по переводу школьников на онлайн-обучение - фейковой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация, распространяемая в мессенджерах, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Отмечается, что ежегодно утверждается постановление Главного государственного санитарного врача страны, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона.

"Согласно постановлению, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций", - добавили в комитете.

Напомним, 16 августа в Минздраве сделали заявление касательно ситуации с ковидом. Сообщалось, что что санврачом подписано постановление, которое предусматривает также проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября и возобновление работы "фильтров" на входе в поликлиниках, а также использование масок и наличие антисептиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2152501-sluhi-ob-udalenke-dlya-shkolnikov-s-15-sentyabrya-prokommentirovali-v-minzdrave/

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