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Когда пройдут традиционные школьные линейки, рассказали в Минпросвещения

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Линейка в школе
Линейка в школе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом году школьные линейки, как и ранее, пройдут 1 сентября во всех школах Казахстана без исключения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

"Традиционно линейки к Дню знаний пройдут 1 сентября по всему Казахстану без исключения", - отмечается в сообщении ведомства.

При этом в Алматы, как стало известно сегодня, школьные линейки не будут проводиться 1 сентября. Сегодня в Минздраве также ответили на слухи о том, что с 15 сентября школьники перейдут на удаленку.

Ранее на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев сообщал, что линейки в школах пройдут 1 сентября, несмотря на то, что День знаний выпадает на выходной день.

"1 сентября - традиционный знаковый день, поэтому празднование и начало сбора всей детей как всегда и в другие года, не отменялось. И в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - сообщил министр.

В июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

  • Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
  • II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
  • III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;
  • IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152584-kogda-proydut-tradicionnye-shkolnye-lineyki-rasskazali-v-minprosveshcheniya/

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