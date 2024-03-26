Обязательную биометрию при выдаче микрокредитов хотят ввести в Казахстане

В Казахстане планируют ввести обязательную биометрическую идентификацию при онлайн-оформлении микрокредитов. Таким образом хотят усилить безопасность граждан. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы могут столкнуться с кредитными мошенниками. Если попасть в их ловушку, можно оказаться должником перед банком или микрофинансовой организацией (МФО). При этом не все займы, оформленные мошенниками, могут списать.

Чтобы обезопасить граждан, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, которое должно ужесточить требования к онлайн-оформлению микрокредитов.

Если проект примут, то, чтобы оформить микрокредит электронным способом, гражданину нужно будет пройти биометрическую идентификацию. Если же ее "провалить", то перевод средств просто не будет осуществлен.

Такое же требование вводится и для переводов микрокредитов на счета компаний, например, при приобретении товара или услуги.

При этом биометрию не получится пройти при помощи фотографии или видеозаписи – во время проверки придется совершать определенные действия в случайной последовательности. Поэтому мошенникам будет сложнее обмануть систему безопасности.

Сейчас проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 8 апреля 2024 года, поэтому пока такие требования не обязательны.

Напомним, казахстанцы могут защититься от мошенников самостоятельно, оформив добровольный отказ на получение кредитов. О том, как это можно сделать, мы подробно рассказывали здесь.