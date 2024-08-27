Казахстанка судилась со столичным акиматом и выиграла
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Жительница Астаны судилась с акиматом Астаны за отказ в предоставлении жилья и в итоге выиграла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Как сообщает Верховный суд в Telegram-канале, мать и ее двое несовершеннолетних детей обратились в суд с иском к акимату Астаны, комиссии по реализации проекта реновации жилищного фонда о признании незаконным отказ в предоставлении жилища, понуждении представить жилье по договору найма.
Суд иск удовлетворил. Апелляция решение суда первой инстанции оставила в силе.
Однако ответчики подали кассационную жалобу в Верховный Суд.
Сообщается, что женщина с рождения проживает вместе с родителями в спорной квартире, которая является госсобственностью. В этом доме ее отец прописан с 1977 года, а мать - с 1987 года.
Однако в 2023 году домостроение было признано аварийным и подлежало принудительному отчуждению.
"Местными судами правомерно обращено внимание, что женщина с дочерьми открыто пользуются спорной квартирой, иного жилья не имеют. Соответственно, по критериям ст.69 Закона "О жилищных отношениях" считаются нуждающимися.
Одним из доводов ответчиков в отказе предоставить новое жилье является отсутствие у истцов правоустанавливающих документов. Однако госорган к ним не предъявлял претензий касательно длительного проживания в спорной квартире. Это обстоятельство следует расценивать как проживание по договору найма с молчаливого согласия собственника.
Следовательно, истцы подпадают под условия, перечисленные в ст.105 Закона, для получения жилья из госфонда по договору найма", - говорится в сообщении Верховного суда.
В итоге в кассационной инстанции новых доводов, по данным суда, ответчиками не приведено.
"Несогласие стороны с выводами суда, соответствующими объективным обстоятельствам дела, не является основанием для отмены оспариваемых судебных актов", - указано в постановлении.
Добавим, что согласно ст. 69 Закона "О жилищных отношениях" граждане РК, не имеющие в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда, признаются нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда, если:
- они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан при постановке на учет и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда государственного предприятия;
- они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;
- жилище, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;
- в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей;
- в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.
Ранее сообщалось, что жительница Алматинской области обратилась в суд с требованием взыскать с акимата стоимость ее дома, который постановили снести. В итоге суд обязал акимат выплатить женщине 10 млн тенге.
Также житель Уральска обратился в суд с иском к акиму, чтобы восстановиться в очереди на жилье. В итоге было заключено мировое соглашение, по которому ответчик обязался восстановить постановку на очередь в течение месяца.
А в Актау индивидуальный предприниматель подал в суд на акима города из-за несвоевременного подписания постановления о предоставлении земельных участков для бизнеса. Иск казахстанца был удовлетворен.
В Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153731-kazahstanka-sudilas-so-stolichnym-akimatom-i-vyigrala/