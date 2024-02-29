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Бизнесмен подал в суд на акима Актау и выиграл

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Судья за столом
Судья. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

Предприниматель подал в суд на акима Актау из-за несвоевременного подписания постановления о предоставлении земельных участков для бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, рассматривалось административное дело по иску индивидуального предпринимателя к акиму Актау о признании незаконным действия по невынесению постановления о предоставлении земельных участков на расширение.

Суд установил, что истец посредством веб-портала "Электронное правительство" обратился к акиму Актау о предоставлении дополнительных земельных участков для расширения кафе-бара и шашлычной за счет летней площадки.

Земельная комиссия дала положительные заключения о предоставлении земельного участка.

Были изготовлены два акта выбора земельного участка для строительства объекта. Заключениями всех заинтересованных органов и инженерно-коммунальных служб было дано согласование на запрашиваемые земельные участки.

Отдел земельных отношений Актау утвердил два землеустроительных проекта по испрашиваемым истцом земельным участкам и изготовил проект постановления акима "О предоставлении права временного возмездного землепользования" и направил его на подписание акиму Актау.

В соответствии с нормами Земельного кодекса решение акима Актау о предоставлении права на земельный участок принимается в течение пяти рабочих дней с момента утверждения земельно-кадастрового плана.

"Однако ответчиком проект постановления акима "О предоставлении права временного возмездного землепользования" необоснованно не был подписан. Представитель ответчика в суде не мог объяснить отказ от подписания данного проекта", - пояснили в суде.

Иск индивидуального предпринимателя был удовлетворен. В отношении ответчика судом вынесено частное определение.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что судом рассматривалось гражданское дело по иску женщины к ГУ "Аппарат акима Черниговского сельского округа" Костанайской области о возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Казахстанка пострадала в результате ДТП с автомобилем аппарата акима и за это получила компенсацию в размере 2 млн тенге.

В начале года сообщалось, что бывший чиновник подал в суд на акима Карагандинской области. В ходе разбирательства мужчина был признан незаконно уволенным и восстановлен на должности руководителя управления по инспекции труда.

А в конце прошлого года аким Уральска был оштрафован за неисполнение решения суда. Весной суд обязал его выдать решение о предоставлении жилища из государственного жилого фонда, но оно так и не было исполнено главой города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2063642-biznesmen-podal-v-sud-na-akima-aktau-i-vyigral/

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