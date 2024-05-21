Госслужащий подал в суд на акима Уральска и остался доволен результатом

Житель Уральска обратился в суд с иском к акиму, чтобы восстановиться в очереди на жилье. Было заключено мировое соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в ЗКО специализированный межрайонный административный суд рассмотрел административный иск гражданина к ответчику - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска", акиму города о признании действия незаконным.

Из материалов дела следует, что истец с 2011 года числился нуждающимся в жилье как государственный служащий. При постановке на очередь было выяснено, что у него имелась однокомнатная квартира площадью 33,2 кв. м., приобретенная в 2005 году в ипотеку, но при наличии 3 детей разного пола гражданин все же был поставлен на очередь.

Позже, в марте текущего года, чиновник получил уведомление о снятии с очереди на жилье. Не согласившись с этим решением, он обратился в суд.

"Истец просил восстановить его в очереди на жилье, отметив, что жилое помещение не соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям по Закону РК от 16 апреля 1997 года № 94 "О жилищных отношениях", - отметили в суде.

В ходе рассмотрения дела судья разъяснил сторонам право на завершение спора путем примирения, а также правовые последствия и преимущества примирительных процедур.

Определением суда было утверждено соглашение о примирении.

"По соглашению истец обязуется подать заявление о восстановлении постановки на очередь по категории государственного служащего в качестве нуждающегося в жилье, ответчик обязуется восстановить постановку на очередь в течение месяца. Конфликт закончился, каждая из сторон осталась довольна результатом", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области прослуживший более 20 лет казахстанец судился с РГУ "Войсковая часть" Минобороны РК. Он оспорил решение командира части и добился положенных ему и его семье жилищных выплат в размере 26,1 млн тенге.

А в Западно-Казахстанской области полковник в отставке подал в суд на КНБ, где работал 25 лет. Стороны пришли к мировому соглашению, по которому ДКНБ были восстановлены нарушенные права мужчины - решение об отказе в предоставлении единовременной жилищной выплаты было отменено.