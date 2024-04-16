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Уволенный глава предприятия выиграл суд у акимата и получит деньги в Жамбылской области

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Молоток судьи, статуя Фемиды и весы стоят на столе
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

В Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд восстановил на работе руководителя КГП на ПХВ, ранее уволенного за отсутствие на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.

Установлено, что истец с 2020 года работал руководителем предприятия. Однако был уволен с должности приказом работодателя - местного исполнительного органа от 17 июля 2023 года.

"На момент увольнения истец находился на листе временной нетрудоспособности, о чем сообщил по телефону своему сотруднику. Однако по неизвестным работодателю причинам лист о временной нетрудоспособности не был представлен", - пояснили в суде.

В суде представитель ответчика иск не признал, пояснив, что экс-руководитель не поставил в известность работодателя о его нахождении на листе временной нетрудоспособности, а медицинские документы предоставил после вынесения приказа об увольнении.

Суд пришел к выводу, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям отсутствия сотрудника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам (ст.52 ч.1 п.25 Трудового кодекса) является необоснованным, так как работник в указанные периоды находился на листе временной нетрудоспособности.

"Данный факт подтверждается графиком расчета рабочего времени (табель), в котором период отсутствия истца указан "Б", то есть как больничный. Кроме того, согласно справке о заработной плате и доходах оплата производилась в связи с нахождением на листе временной нетрудоспособности", - сообщили в суде.

Решением суда приказ о расторжении трудового договора был признан незаконным. Истца восстановили в ранее занимаемой должности. Также была взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в сумме более 1,6 млн тенге и 100 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, в целях недопущения нарушений законодательства суд вынес частное определение в адрес исполнительного органа.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывший директор университетского госпиталя обратился в Верховный Суд с иском к медицинскому вузу. Истца восстановили в должности, взыскав в его пользу зарплату за время вынужденного прогула.

А в начале года стало известно, что в Карагандинской области бывший чиновник подал в суд на акима региона. В ходе разбирательства мужчина был признан незаконно уволенным и восстановлен на должности руководителя областного управления инспекции труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085488-uvolennyy-glava-predpriyatiya-vyigral-sud-u-akimata-i-poluchit-dengi-v-zhambylskoy-oblasti/

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