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10 млн тенге выплатит акимат жительнице Алматинской области

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Женщина в футболке
Женщина. Иллюстративное фото: Marina Demeshko / Getty Images

Жительница Алматинской области обратилась в суд с требованием взыскать с акимата стоимость ее дома, который постановили снести, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина подала иск к госорганам о взыскании 11 млн тенге убытков в виде утраты рыночной стоимости приобретенного участка и возведенного домостроения.

Казахстанка купила участок у владельца в 2009 году. Продавцу он принадлежал по решению комиссии по легализации от 2007 года и акта на право частной собственности на участок от 2008 года.

Женщина построила на участке жилой дом и легализовала его решением районной комиссии в 2015 году. Спустя год судом (по иску третьего лица) были признаны недействительными решение о легализации, акт на право частной собственности, договор купли-продажи участка, а еще через 2 года - и решение о легализации дома, домостроение постановили снести.

По заключению эксперта, восстановительная стоимость жилого дома составила 11 млн тенге.

Суд первой инстанции взыскал частично ущерб с продавца - около 1 млн тенге, с аппарата акима района - 11 млн тенге.

"Апелляция отказала в иске в связи с наличием возведенного истцом домостроения, которое никем не снесено, находится в том же состоянии, как и при его использовании", - пояснили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, рассмотрев дело, отметила, что казахстанке из-за утраты прав собственности на участок и домостроение с хозпостройками причинен реальный ущерб (расходы по приобретению другого домостроения либо оплаты материалов и строительства нового).

"Восстановительная стоимость домостроения в 11 млн тенге по заключению экспертизы является минимальной и не соответствует рыночной стоимости в связи с ростом стоимости недвижимости за истекшие 2 года", - сообщили в Верховном суде.

При этом продавцом до настоящего времени не исполнено решение суда, взысканные около 1 млн тенге не выплачены, права истца не восстановлены.

"Не обоснован вывод о продаже всего дома как основание для отказа в иске, так как за 1 млн тенге соседкой приобретены стройматериалы и забор. Полученная сумма не компенсирует убытки в 11 млн тенге, оставшаяся разница в 10 млн тенге никем не возмещена", - отметили в суде.

Верховный суд изменил постановление апелляции: с акимата в пользу истца взысканы 10 млн причиненного ущерба.

Ранее житель Уральска обратился в суд с иском к акиму, чтобы восстановиться в очереди на жилье. В итоге было заключено мировое соглашение, по которому ответчик обязался восстановить постановку на очередь в течение месяца.

А в Актау индивидуальный предприниматель подал в суд на акима города из-за несвоевременного подписания постановления о предоставлении земельных участков для бизнеса. Иск казахстанца был удовлетворен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112846-10-mln-tenge-vyplatit-akimat-zhitelnice-almatinskoy-oblasti/

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