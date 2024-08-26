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Потепление и дожди ожидаются в Казахстане

Опубликовано:

Капли дождя на дороге
Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

На большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 26 по 29 августа на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. Сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики. С вторжением области высокого давления на запад страны ожидается погода без осадков.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны - шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман.

"Прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха: днем в западных регионах - до +27...+35 тепла, а в северо-западных областях - до +20...+30 тепла. На севере ожидается до +17...+25 тепла, в центре - до +18...+28 тепла. А на востоке страны основной фон температуры составит +18...+28 тепла, тогда как в южных и юго-восточных областях ожидается понижение температуры воздуха до +22...+30 тепла", - сообщили в "Казгидромете".

Ранее синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю лета в Астане, Алматы и Шымкенте.

Также синоптики рассказали, какая ожидается погода осенью в Казахстане. В первые дни сентября будет тепло, а затем ожидается похолодание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153355-poteplenie-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane/

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