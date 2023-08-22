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30 лет независимости Казахстана

Какой будет осень в Казахстане, рассказали синоптики

Опубликовано:

Осенняя погода
Листья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какой будет погода по Казахстану предстоящей осенью. Прогноз с сентября по ноябрь 2023 года опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики.

Выше нормы на 1 градус – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части страны, меньше нормы – в Мангистауской области и области Ұлытау, на большей части Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетiсу, на крайнем юго-востоке Атырауской области, на крайнем юго-западе Актюбинской области, на юго-западе области Абай.

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории республики, около нормы – в горных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей.

Количество осадков в октябре ожидается около нормы на всей территории страны.

В ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части Казахстана. Около нормы – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Мангистауской, Кызылординской областей и области Жетісу.

Количество осадков в ноябре предполагается меньше нормы на большей части страны.

Около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей, в южной половине Алматинской области, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетiсу.

По информации на сайте Kazakhstan Travel, климат Казахстана (за исключением юга) является резко континентальным, со средней температурой между -4...-19 градусов в январе, а также +19...+26 градусов – в июле.

Зимой температура может снизиться до -45 градусов, а летом – подняться до +30 градусов. На территории страны ярко выражены все четыре времени года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033411-kakoy-budet-osen-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

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