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Похолодание до 10 градусов и дожди обещают в Астане в последнюю неделю лета

Опубликовано:

Осень в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В Астане в ближайшие 7 дней обещают похолодание до 10 градусов и дожди. В первый день осени в столице также обещают осадки. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

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26 августа в Астане будет небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

27 августа также ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 5,4 м/с.

28 августа осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

29 августа в Астане обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,4 м/с.

30 августа в столице ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

31 августа вновь будет дождливо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,3 м/с.

1 сентября, по прогнозам, вновь будет идти небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 11 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 14 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153131-poholodanie-do-10-gradusov-i-dozhdi-obeshchayut-v-astane-v-poslednyuyu-nedelyu-leta/

Автор: Кристина Кривцанова

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Похолодание до 10 градусов и дожди обещают в Астане в последнюю неделю лета

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