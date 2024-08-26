Какой будет погода в последнюю неделю августа в Алматы

Какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - на этой неделе в южной столице обещают ясную погоду без дождей. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

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26 августа в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

27 августа осадков не ожидается. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 31 градус, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

28 августа будет облачно, но без осадков. Средняя температура – плюс 25 градусов. Днем температура поднимется до плюс 31 градуса, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

29 августа в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,9 м/с.

30 августа в южной столице ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

31 августа будет ясно, осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 31 градус, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,2 м/с.

1 сентября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.