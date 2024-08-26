Жара до 33 градусов ожидается в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней обещают жару до 33 градусов - осадков на этой неделе в мегаполисе не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 августа в Шымкенте осадков не будет. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

27 августа также обещают погоду без осадков. Температура составит около плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 6,0 м/с.

28 августа будет пасмурно. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 31 градуса, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 10,1 м/с.

29 августа в Шымкенте будет облачно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 25 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 32 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,1 м/с.

30 августа также обещают ясную погоду. Среднесуточная температура – плюс 26 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, а ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

31 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,8 м/с.

1 сентября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 33 градусов, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.