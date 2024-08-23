Пьяного иностранца сняли с рейса в Варшаву полицейские Астаны

В столичном аэропорту сняли с авиарейса из Астаны до Варшавы гражданина Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции на транспорте.

На сайте Департамента полиции на транспорте МВД сообщили, что сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Астаны сняли правонарушителя с авиарейса до Варшавы.

"В ходе проверки полицейскими установлен 49-летний гражданин Германии, который находясь в состоянии алкогольного опьянении, не выполнял требования экипажа.

Задержанный привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне и ему наложен штраф в размере 8 МРП (29 536 тенге)", - сообщили в пресс-службе.

С начала года транспортными полицейскими страны за совершение различных административных правонарушений с воздушного судна сняты 356 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 175, за мелкое хулиганство - 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 19 лиц и другие.

Недавно сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

Напомним, в июле в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Она заявила, что может пройти экспертизу. Позже девушка признала, что была пьяна и выплатит штраф.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

В мае в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в полиции рассказали о гражданине Китая, которого наказали за то, что закурил у самолета в аэропорту мегаполиса сразу после выхода из судна.

Перед этим в воздушной гавани столицы наказали пьяного алматинца - он нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка.