Школьные линейки не будут проводиться 1 сентября в этом году в Алматы

В этом году в Алматы школьные линейки не будут проводиться 1 сентября. Об этом стало известно во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила заместитель акима алматы Асем Нусупова на брифинге, линейки не состоятся 1 сентября, в воскресенье.

"1 сентября у нас выпал, действительно, на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", – рассказала заместитель акима.

Руководитель Управления образования Алматы Сайран Сайфеденов добавил, что продлятся линейки всего 10-15 минут.

"У нас планируется с управлением образования, что 1 сентября - выходной, 2 сентября будет линейка 10-15-минутная. Первоклассников по традиции проводим в 1 класс. Линейка не будет долгая во всех школах Алматы", – сообщил он.

Ранее на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев сообщал, что линейки в школах пройдут 1 сентября.

"1 сентября – традиционный знаковый день, поэтому празднование и начало сбора всей детей как всегда и в другие года, не отменялось. И в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", – сообщил министр.