Школьные линейки не будут проводиться 1 сентября в этом году в Алматы
Опубликовано:
В этом году в Алматы школьные линейки не будут проводиться 1 сентября. Об этом стало известно во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщила заместитель акима алматы Асем Нусупова на брифинге, линейки не состоятся 1 сентября, в воскресенье.
"1 сентября у нас выпал, действительно, на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", – рассказала заместитель акима.
Руководитель Управления образования Алматы Сайран Сайфеденов добавил, что продлятся линейки всего 10-15 минут.
"У нас планируется с управлением образования, что 1 сентября - выходной, 2 сентября будет линейка 10-15-минутная. Первоклассников по традиции проводим в 1 класс. Линейка не будет долгая во всех школах Алматы", – сообщил он.
Ранее на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев сообщал, что линейки в школах пройдут 1 сентября.
"1 сентября – традиционный знаковый день, поэтому празднование и начало сбора всей детей как всегда и в другие года, не отменялось. И в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", – сообщил министр.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152540-shkolnye-lineyki-ne-budut-provoditsya-1-sentyabrya-v-etom-godu-v-almaty/