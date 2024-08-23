Град и дожди обещают синоптики казахстанцам в выходные

В Казахстане в предстоящие выходные продолжатся дожди, возможно выпадение града в ряде регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Казахстане на выходные прогнозируются дождливые дни, сообщает пресс-служба "Казгидромета".

По данным синоптиков, на большей части страны активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра.

24 августа на севере и в центре, 24-25 августа – на востоке и юго-востоке сильные дожди, возможно выпадение града. Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики сообщали, что с 22 августа по Казахстану ожидаются дожди. Чуть позже они прекратятся, но температура воздуха по стране будет постепенно снижаться. Отмечалось, что понижение температуры воздуха ожидается даже в южных регионах - до +23...+28 градусов.

Также стало известно, какой ожидается погода осенью в Казахстане. В первые дни сентября будет тепло, а затем ожидается похолодание.