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Град и дожди обещают синоптики казахстанцам в выходные

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Град идет на улице
Град. Иллюстративное фото: Rosmarie Wirz/Getty Images

В Казахстане в предстоящие выходные продолжатся дожди, возможно выпадение града в ряде регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Казахстане на выходные прогнозируются дождливые дни, сообщает пресс-служба "Казгидромета".

По данным синоптиков, на большей части страны активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра.

24 августа на севере и в центре, 24-25 августа – на востоке и юго-востоке сильные дожди, возможно выпадение града. Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики сообщали, что с 22 августа по Казахстану ожидаются дожди. Чуть позже они прекратятся, но температура воздуха по стране будет постепенно снижаться. Отмечалось, что понижение температуры воздуха ожидается даже в южных регионах - до +23...+28 градусов.

Также стало известно, какой ожидается погода осенью в Казахстане. В первые дни сентября будет тепло, а затем ожидается похолодание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152558-dozhdi-sohranyatsya-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-vyhodnye/

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