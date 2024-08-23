Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу
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Дождливую погоду обещают синоптики сегодня, 23 августа, в Астане. В Алматы и Шымкенте будет облачно. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
Жителям Астаны обещают дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 6,9 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра - 5,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152341-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/