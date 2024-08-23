Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

Дождливую погоду обещают синоптики сегодня, 23 августа, в Астане. В Алматы и Шымкенте будет облачно. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны обещают дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 6,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра - 5,2 м/с.