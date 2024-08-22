Град, грозы и ливни: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана 23 августа - ожидаются сильные осадки и грозы, передает NUT.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме: Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

23 августа днем в предгорных, горных районах Алматинской области и Алматы ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области порывы 18 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, востоке Акмолинской области обещают сильный дождь, град, шквал. На большей части области - гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем временами порывы 23 м/с.

На востоке Кызылординской области возможны гроза и шквал. Ветер западный, северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.

23 августа в Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на северо-востоке области порывы 16 м/с.

23 августа в Астане будет гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, в центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В пятницу на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град. На большей части области будет гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем временами порывы 23 м/с.

23 августа днем на западе, севере области Абай возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

23 августа на западе, севере, востоке Карагандинской области - гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере Костанайской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на большей части области - гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо- западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

23 августа на западе, в центре, востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, западе, днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, утром и днём порывы 15-20м/с.

Завтра днем в горных районах, 24 августа утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется гроза. 23-24 августа утром и днем ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, 24 августа порывы 23-28 м/с. 23-24 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

23 августа днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.