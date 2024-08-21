Приближение осени почувствуют казахстанцы в ближайшие дни
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С 22 августа по Казахстану ожидаются дожди. Чуть позже они прекратятся, но температура воздуха по стране будет постепенно снижаться, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
22-24 августа активный циклон, смещаясь через север Казахстана, вызовет дожди, в отдельных районах - сильные дожди, усиление ветра и град.
С 23 августа прогнозируется смещение антициклона, который вызовет не только прекращение осадков по Казахстану, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах до +23...+28 градусов.
Отметим, сегодня в Алматы и Шымкенте ожидается ясная погода весь день. В Астане - дождь и температура днем до +21 градуса.
Добавим также, что недавно синоптики рассказывали, какой будет предстоящая осень в Казахстане. Так, теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151442-priblizhenie-oseni-pochuvstvuyut-kazahstancy-v-blizhayshie-dni/