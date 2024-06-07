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Портрет среднестатистического казахстанца, который берет микрокредиты, описали в АРРФР

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Мужчина считает деньги
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК сегодня замглавы АРРФР описал, кто является среднестатистическим заемщиком микрофинансовых организаций в Казахстане, передает корреспондент NURKZ.

"Микрофинансовые организации в основном сосредоточены в отдаленных регионах - там, где отделения и филиалы банков отсутствуют. Поэтому среднестатистический заемщик МФО - это житель регионов Казахстана.

Сейчас превалирующая доля микрокредитов выдается именно бизнесу. Если 3-4 года назад мы видели, что в основном займы МФО выдавались физлицам на потребительские цели, то сейчас большая часть уже выдается бизнесу.

Среднестатистический портрета, повторюсь - это житель регионов, и кредит выдается в основном для развития бизнеса на отдаленных территориях страны. Наши меры будут в дальнейшем направлены, чтобы стимулировать МФО именно выдавать микрокредиты для развития микробизнеса в регионах", - заявил замглавы АРРФР Олжас Кизатов.

Директор департамента АРРФР Нуржан Бидайбек сообщил, что ориентировочный средний чек по потребительским микрокредитам - 60-70 тысяч тенге, кредит на бизнес в среднем может достигать 1-2 млн тенге.

Напомним, в марте депутаты мажилиса предложили внести запрет на взятие кредита в Казахстане без согласия мужа или жены. Позже сенаторы призвали указать в законопроекте конкретную сумму для кредита, свыше которой требуется согласие супругов. Речь шла о 1000 МРП (3 692 000 тенге - прим. ред.).

Отметим, что, по состоянию на 1 октября 2023 года, общий долг казахстанцев перед МФО достиг 1,17 трлн тенге. При этом количество микрокредитов в 2,2 раза превышал число заемщиков.

Между тем в Казахстане задумались о введении обязательной биометрической идентификации при онлайн-оформлении микрокредитов, чтобы усилить безопасность граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2113965-portret-srednestatisticheskogo-kazahstanca-kotoryy-beret-mikrokredity-opisali-v-arrfr/

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