Результаты скольких человек аннулировали на ЕНТ в августе

В Национальном центре тестирования поделились итогами августовского ЕНТ, которое завершилось на прошлой неделе. Результаты десятков человек аннулировали, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале НЦТ, более 18 тысяч человек сдали тестирование, из них:

52% абитуриентов набрали пороговые баллы;

средний балл - 54 балла;

максимальный балл - 128 баллов;

100 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

Аннулированы были результаты 77 человек. Из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов возможности сдать тест лишились 44 абитуриента, за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 33 человека.

Посторонних лиц не было выявлено.

Напомним, с 10 по 15 августа в Казахстане проходило августовское ЕНТ, с сертификатом которого можно поступить в вузы только на платное отделение.

При этом основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, закончилось оно 5 июля.

3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.

А сегодня для абитуриентов, не получивших грант, запустили call-центр.