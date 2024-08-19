Результаты скольких человек аннулировали на ЕНТ в августе
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В Национальном центре тестирования поделились итогами августовского ЕНТ, которое завершилось на прошлой неделе. Результаты десятков человек аннулировали, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале НЦТ, более 18 тысяч человек сдали тестирование, из них:
- 52% абитуриентов набрали пороговые баллы;
- средний балл - 54 балла;
- максимальный балл - 128 баллов;
- 100 тестируемых с особыми образовательными потребностями.
Аннулированы были результаты 77 человек. Из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов возможности сдать тест лишились 44 абитуриента, за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 33 человека.
Посторонних лиц не было выявлено.
Напомним, с 10 по 15 августа в Казахстане проходило августовское ЕНТ, с сертификатом которого можно поступить в вузы только на платное отделение.
При этом основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, закончилось оно 5 июля.
3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.
А сегодня для абитуриентов, не получивших грант, запустили call-центр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150577-rezultaty-skolkih-chelovek-annulirovali-na-ent-v-avguste/