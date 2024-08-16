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Эзотерика

"Половины могил нет": карагандинцы заявили о нелегальной продаже мест на кладбище (видео)

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Колумбарий на кладбище
Мужчина на кладбище. Иллюстративное фото: Sentir y Viajar / Getty Images

Большинство городских кладбищ в Караганде закрыты для захоронения, однако, по словам горожан, людям как-то удается похоронить там усопшего, сообщает "31 канал".

По данным телеканала, на Федоровском кладбище Караганды захоронения идут впритык и проходов как таковых уже практически не осталось. Сообщается, что новые могилы появляются между старыми, а порой и просто на тех же местах, хотя Федоровское кладбище давно закрыто для погребений.

"Я в очередной раз пришла свою прабабушку помянуть, вы знаете, половины кладбища нет. Я была в ужасе от увиденного. Ограды сняты и стоят, где стоят памятники, а где вообще их нет. То есть новые захоронения уже", - рассказала местная жительница Ирина Богомолова.

Сообщается, что забор, который ограждал Федоровское кладбище еще с советских времен, обрывается, а кладбище разрослось уже далеко за старые границы. Сегодня из 24 карагандинских кладбищ захоронения разрешены только на трех - Ново-Майкудукском, Сортировском и Компанейском. Но нелегально места продают на всех.

В полиции и в управлении по делам религий ответили, что не контролируют деятельность погостов. В акиматах районов - что отвечают только за благоустройство вокруг кладбищ и уборку мусора.

Отмечается, что законом на каждого умершего для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее 6 квадратных метров.

Напомним, в мае текущего года на нехватку мест на кладбищах пожаловались жители Алматинской области. Люди вынуждены хоронить родных в соседних селах. Но и там кладбища стремительно заполняются.

В прошлом году мы писали, что часть мусульманского погоста в Алматинской области оказалась в частных руках. Владелец земли предложил родственникам выкупить могилы, в противном случае участок грозились очистить.

Кроме того, на одном из кладбищ в Каскелене Алматинской области неизвестные грабили могилы. Родственники покойных попросили власти принять меры.

Между тем в Актобе бизнесмен при жизни приготовил себе участок на кладбище и даже поставил там себе памятник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149611-poloviny-kladbishcha-net-zhiteli-karagandy-zhaluyutsya-na-nelegalnye-ritualnye-uslugi/

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