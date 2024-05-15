Бизнесмен заранее приготовил себе место на кладбище и поставил памятник в Актобе

В Актобе местный предприниматель еще несколько лет назад приготовил себе место на кладбище и установил памятник. Мужчина объяснил, почему это сделал, передает агентство Kazinform.

Памятник для еще живого человека появился на большом кладбище недалеко от жилого массива Кирпичный. В администрации кладбища знают, что место принадлежит еще живому человеку.

"Начал строить в 2022 году. Он уже в возрасте. Наверное, хотел заранее посмотреть, как это будет выглядеть. Построил всего за 2-3 месяца. Это место только для него. Использован гранит.

Ранее еще один человек заранее приготовил себе место. Но тот умер и похоронен. В основном, это делают старые люди. Этого им нельзя запретить. Места не продаются", — сказал администратор кладбища в жилом массиве Кирпичный Сабит Дуйсенов.

По словам Дуйсенова, обычно люди приносят справку о смерти близкого человека, после чего выделяется место для захоронения. Хотя земля предоставляется бесплатно, услуга по рытью могилы стоит 90 тысяч тенге.

Сам бизнесмен рассказал, что ему 86 лет. Два года назад он упал, сломал поясничный позвонок и долго пролежал в больнице.

"Место на кладбище я выбрал сам, на возвышенности. Обвинять людей, которые дали мне место, не за что", — заявил бизнесмен.

Он сам выбрал и утвердил образец памятника, который установлен на этом месте.