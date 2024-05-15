На нехватку мест на кладбищах пожаловались жители Алматинской области (видео)

С необычной проблемой столкнулись жители Алматинской области. Они заявляют, что им негде хоронить усопших - мест на кладбищах не хватает, передает телеканал "Астана".

На нехватку мест для захоронения людей жалуются жители поселков Талдыбулак, Бирлик и Шымбулак Алматинской области. Местный погост в горах заполнен. И хоронить людей просто негде, жалуются сельчане.

"Там, где есть жизнь, будет и смерть. Это нужно понимать. Мы и так хоронили родных в горах. Подъем туда сложный, дорога плохая. Поднимаются туда, к примеру, пожилые люди с трудом. Даже на машине тяжело. После дождя вовсе невозможно. Но сейчас даже этого нет", - поделился местный житель Бакыт Асан.

Сейчас люди вынуждены хоронить родных в соседних селах. Но и там кладбища стремительно заполняются.

"Нам в акимате говорят: везите в Мичурино, там хороните. Но в Мичурино тоже уже мест мало осталось. В горах, если честно, тоже хоронить невозможно. Нам это кладбище выделили, словно просто хотели отделаться от нас. Мы сейчас просим: дайте нам уже хоть какую-нибудь землю", - возмущен казахстанец Бекей Актыхалыков.

Акимат Талгарского района обещал решить проблемный вопрос. Но пока, по словам сельчан, результата нет.

"Нам сказали: подождите немного, землю найдем. С того разговора прошел уже год. Мы звоним раз в 2 месяца, раз в 3 месяца. Результата нет. И все время ссылаются на кладбище в Мичурино. Мы же не можем хоронить в других селах, у нас же должно быть свое кладбище", - считают местные жители.

В акимате Талгарского района сообщили: под кладбище планируют отдать 105 гектаров земли в районе. Но эти земли пока в руках частника.

"Проводится процедура передачи этих земель в собственность государства. Эти 105 гектаров находятся рядом с поселком Бирлик. Предписания были направлены осенью прошлого года. К осени этого года вопрос будет решен", - пообещал глава отдела земельных отношений акимата Талгарского района Нургали Турманбетов.

Параллельно местные власти ищут другие варианты - на случай, если вернуть эти земли в собственность государства не удастся. Сельчане же надеются на то, что острый на сегодня вопрос нехватки мест для захоронений решится, как можно быстрее. Пока не пришлось хоронить родных прямо во дворах своих домов.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что часть мусульманского погоста в Алматинской области оказалась в частных руках. Владелец земли предложил родственникам выкупить могилы, в противном случае участок грозились очистить.

Прошлой осенью мы писали, что на одном из кладбищ в Каскелене Алматинской области неизвестные продолжают грабить могилы. Родственники покойных попросили власти принять меры.

Между тем в Актобе бизнесмен при жизни приготовил себе участок на кладбище и даже поставил там себе памятник.