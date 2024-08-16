"Подозревали в причастности к ОПГ": брат Айжан Байзаковой высказался о недавнем инциденте
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Ранее в Сети появилась информация о якобы задержании Алихана Байзакова. В полиции сообщили, что его доставили в участок в качестве свидетеля. Блогер также решил высказаться о ситуации, пишет NUR.KZ.
"Меня задержали по подозрению в финансировании и причастности к ОПГ, а также вымогательстве. Хочу сказать что ни к какому вымогательству и в общем к ОПГ отношения я не имею", - сообщил блогер в Instagram, опубликовав соответствующее видео.
Напомним, недавно в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали Алихана Байзакова. В ДП Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером.
"Указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий он был отпущен", - отмечается в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149587-podozrevali-v-prichastnosti-k-opg-brat-ayzhan-bayzakovoy-vyskazalsya-o-nedavnem-incidente/