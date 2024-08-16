Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Подозревали в причастности к ОПГ": брат Айжан Байзаковой высказался о недавнем инциденте

Опубликовано:

Алихан Байзаков
Алихан Байзаков. Фото: instagram.com/baizaakov

Ранее в Сети появилась информация о якобы задержании Алихана Байзакова. В полиции сообщили, что его доставили в участок в качестве свидетеля. Блогер также решил высказаться о ситуации, пишет NUR.KZ.

"Меня задержали по подозрению в финансировании и причастности к ОПГ, а также вымогательстве. Хочу сказать что ни к какому вымогательству и в общем к ОПГ отношения я не имею", - сообщил блогер в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

Напомним, недавно в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали Алихана Байзакова. В ДП Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером.

"Указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий он был отпущен", - отмечается в сообщении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149587-podozrevali-v-prichastnosti-k-opg-brat-ayzhan-bayzakovoy-vyskazalsya-o-nedavnem-incidente/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie