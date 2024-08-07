Задержания 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана провели в Алматы и Шымкенте
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В городах Алматы и Шымкент проведены одновременные задержания и обыски в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД проводится комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию преступных группировок.
За последние два года пресечена деятельность более 140 группировок, к ответственности привлечены свыше 550 представителей криминалитета.
Завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время "январских событий".
"Так, в августе текущего года совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в городах Алматы и Шымкент проведены одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана.
Несмотря на то, что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе.
Проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности", - сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Он добавим, что все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Кроме того, совместно с КУИС МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ.
Работа в данном направлении продолжается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145754-zaderzhaniya-15-vozmozhnyh-uchastnikov-opg-dikogo-armana-proveli-v-almaty-i-shymkente/