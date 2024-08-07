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Задержания 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана провели в Алматы и Шымкенте

Опубликовано:

Задержания МВД
Задержания. Кадр из видео: polisia.kz

В городах Алматы и Шымкент проведены одновременные задержания и обыски в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД проводится комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию преступных группировок.

За последние два года пресечена деятельность более 140 группировок, к ответственности привлечены свыше 550 представителей криминалитета.

Завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время "январских событий".

"Так, в августе текущего года совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в городах Алматы и Шымкент проведены одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана.

Несмотря на то, что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе.

Проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Наган, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности", - сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Он добавим, что все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, совместно с КУИС МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ.

Работа в данном направлении продолжается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145754-zaderzhaniya-15-vozmozhnyh-uchastnikov-opg-dikogo-armana-proveli-v-almaty-i-shymkente/

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