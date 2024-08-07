Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ситуацию с "задержанием" брата Айжан Байзаковой объяснили в полиции Алматы

Опубликовано:

Алихан Байзаков
Алихан Байзаков. Фото: instagram.com/baizaakov

Ранее в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали блогера Алихана Байзакова. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером, передает NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ появилось сообщение, что сотрудники правоохранительных органов якобы задержали блогера Алихана Байзакова, который является братом Айжан Байзаковой. Байзаков, по информации автора поста, вероятно, причастен к деятельности преступной группировки.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали инцидент, связанный с блогером.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий он был отпущен", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня в Алматы и Шымкенте были проведены одновременные задержания и обыски в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана. Все фигуранты были водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, Арман Джумагельдиев (Дикий Арман) проходит подозреваемым по ст.272 УК РК "Массовые беспорядки" и по ст.287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В январе 2023 года генеральный прокурор Казахстана рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал. В июле того же года было проведено 3 спецоперации по задержанию его группировки.

В середине сентября в южной столице начался судебный процесс по делу Армана Джумагельдиева и экс-депутата маслихата Кайрата Кудайбергена. Позже стало известно, что он будет проходить в закрытом режиме.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145894-situaciyu-s-zaderzhaniem-brata-ayzhan-bayzakovoy-obyasnili-v-policii-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie