Ситуацию с "задержанием" брата Айжан Байзаковой объяснили в полиции Алматы

Ранее в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали блогера Алихана Байзакова. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером, передает NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ появилось сообщение, что сотрудники правоохранительных органов якобы задержали блогера Алихана Байзакова, который является братом Айжан Байзаковой. Байзаков, по информации автора поста, вероятно, причастен к деятельности преступной группировки.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали инцидент, связанный с блогером.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий он был отпущен", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня в Алматы и Шымкенте были проведены одновременные задержания и обыски в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана. Все фигуранты были водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, Арман Джумагельдиев (Дикий Арман) проходит подозреваемым по ст.272 УК РК "Массовые беспорядки" и по ст.287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В январе 2023 года генеральный прокурор Казахстана рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал. В июле того же года было проведено 3 спецоперации по задержанию его группировки.

В середине сентября в южной столице начался судебный процесс по делу Армана Джумагельдиева и экс-депутата маслихата Кайрата Кудайбергена. Позже стало известно, что он будет проходить в закрытом режиме.