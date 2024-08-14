Спад жары и дожди ожидаются по Казахстану в ближайшие дни

С 15 по 17 августа синоптики прогнозируют неустойчивую погоду по Казахстану. На большей части республики ожидается спад жары, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди обещают 15-17 августа на северо-западе и севере, 16 августа - в центре, 17 августа - на востоке. По республике будет усиливаться ветер.

На большей части страны прогнозируется понижение температуры: днем на западе - до +18...+28 градусов, на северо-западе - до +15...+26 градусов, на севере - до +18...+23 градусов.

Лишь на востоке и юго-востоке в дневное время сохранится сильная жара +35...+38 градусов. 15 августа на юге страны - температура до +41 градуса, в центре - до +35 градусов.

Сегодня в Астане - небольшой дождь, в Шымкенте днем ожидается 40-градусная жара.

Ранее мы писали, какой будет погода до 15 августа по Казахстану. А в начале месяца синоптики публиковали консультативный прогноз погоды на август. Так, в течение второй и третьей декад последнего месяца лета жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.