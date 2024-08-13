Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 13 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра - 8,0 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148061-dozhd-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/