Дожди и сильный ветер обрушатся на Казахстан в ближайшие дни

13-15 августа по Казахстану сохранится неустойчивый характер погоды. На части страны пообещали усиление ветра и сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части Казахстана с 13 по 15 августа сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе, севере, 14-16 августа - на западе, северо-западе, севере страны. По Казахстану ожидается усиление ветра.

На юге и востоке в дневное время ожидается сильная жара в +35...+38 градусов, на остальной территории Казахстана - от +18...+26 до +22...+33 градусов.

Ранее сегодня мы рассказывали, какой будет погода в мегаполисах Казахстана предстоящую неделю. Так, в Алматы первые несколько дней осадков не ожидается, однако к концу недели погода может испортиться.

В Шымкенте в середине недели температура воздуха днем поднимется до +40 градусов. В Астане же почти всю неделю будет лить дождь.

Также в начале месяца казахстанские синоптики публиковали консультативный прогноз погоды на август.