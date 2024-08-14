Дождь и 40-градусная жара ожидаются в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 14 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +36 градусов, а ночью опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

Жителям Астаны пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.