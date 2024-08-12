Жара, дожди и грозы: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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Ухудшение погодных условий ожидается в ряде регионов Казахстана 13 августа - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
13 августа днем в Астане ожидается гроза. В Алматы днем ожидается сильная жара до 35 градусов.
Днем на большей части Алматинской области также сохранится сильная жара 35-37 градусов.
В городе Қонаев 13 августа ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Завтра днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области - пыльная буря.
13 августа днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске днем ожидается гроза, ветер до 18 м/с.
На севере Мангистауской области завтра ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
13 августа днем в Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, днем на большей части области гроза. В Петропавловске также прогнозируется гроза, град, шквал.
В Павлодарской области завтра ожидаются гроза, туман.
13 августа днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря.
В Костанайской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза.
В Атырауской области 13 августа синоптики прогнозируют временами сильный дождь, грозу, шквал. Аналогичная погода завтра ожидается и в Актюбинской области - ночью на большей части области ожидается гроза.
13 августа в области Жетісу ожидается сильная жара 35-36 градусов.
Гроза завтра ожидается в Восточно-Казахстанской области и в области Абай.
13 августа Карагандинской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. В Акмолинской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. В Ұлытау прогнозируется гроза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2148030-zhara-dozhdi-i-grozy-v-bolshinstve-regionov-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/