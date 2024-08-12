Жара, дожди и грозы: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ухудшение погодных условий ожидается в ряде регионов Казахстана 13 августа - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме: Спад жары и дожди ожидаются по Казахстану в ближайшие дни

13 августа днем в Астане ожидается гроза. В Алматы днем ожидается сильная жара до 35 градусов.

Днем на большей части Алматинской области также сохранится сильная жара 35-37 градусов.

В городе Қонаев 13 августа ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области - пыльная буря.

13 августа днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске днем ожидается гроза, ветер до 18 м/с.

На севере Мангистауской области завтра ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

13 августа днем в Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, днем на большей части области гроза. В Петропавловске также прогнозируется гроза, град, шквал.

В Павлодарской области завтра ожидаются гроза, туман.

13 августа днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря.

В Костанайской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза.

В Атырауской области 13 августа синоптики прогнозируют временами сильный дождь, грозу, шквал. Аналогичная погода завтра ожидается и в Актюбинской области - ночью на большей части области ожидается гроза.

13 августа в области Жетісу ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Гроза завтра ожидается в Восточно-Казахстанской области и в области Абай.

13 августа Карагандинской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. В Акмолинской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. В Ұлытау прогнозируется гроза.