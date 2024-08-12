Нарушения на сотни миллионов тенге: отчет Высшей аудиторской палаты прокомментировали в НИШ

Высшая аудиторская палата Казахстана раскрыла результаты госаудита деятельности Назарбаев Интеллектуальных школ - представители организации прокомментировали отчет, передает NUR.KZ.

Высшая аудиторская палата провела государственный аудит деятельности автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы". Подробнее об этом можно прочитать тут.

Пресс-служба АОО НИШ предоставила разъяснения по ряду пунктов, отмеченных в информации ВАП. В их числе - нарушения на сотни миллионов тенге.

"Отраженная в качестве финансового нарушения сумма к восстановлению в размере 274,4 млн тенге относится к ошибкам бухгалтерского учета и исправлена в процессе аудита", - говорится в сообщении на официальном сайте.

Высказались представители и о внедрении в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ, - по их словам, работа начата в 2016 году.

"Экспертиза учебников и формирование перечня учебников для организаций среднего образования относится к компетенции профильного министерства. Важно отметить, что разработка учебников для страны осуществлялась за счет собственных средств АОО НИШ без использования средств республиканского бюджета", - гласит ответ.

Кроме того, объяснили ситуацию с неосвоением 16,4 млрд тенге, включая 8,3 млрд тенге, и нарушениями по закупкам в сумме 10,5 млрд тенге.

"Следует отметить, что эти средства были сэкономлены в период пандемии в связи с переводом на онлайн формат курсов повышения квалификации для педагогов страны, олимпиад, научных соревнований и других мероприятий, а также процедур оценивания учебных достижений. Вместе с тем, все изначально запланированные результаты были достигнуты в полном объеме. Так, только курсами повышения квалификации, проводимыми АОО НИШ в период пандемии, было охвачено более 78 тыс. педагогов общеобразовательных школ.

Нарушения по закупкам в сумме 10,5 млрд тенге отражены в аудиторском заключении как процедурные нарушения и не повлияли на итоги закупок. Большая часть указанной суммы связана с конкурсом, где потенциальный поставщик представил нотариально заверенные документы без регистрационного номера нотариуса. Вместе с тем регистрационный номер зафиксирован в единой электронной базе нотариусов и подлинность документа была подтверждена", - говорится в статье.

Отмечается также, что выводы аудита о завышенной стоимости товаров не учитывают затраты на доставку, монтаж, пусконаладочные работы, установку и настройку программного обеспечения, а также другие расходы поставщиков.

"Конкурсные процедуры проводятся АОО НИШ централизованно, по итогам товары направляются по 21 школам в 17 регионах и 3 городах страны. Стоимость товаров планируется на основе коммерческих предложений производителей и их дистрибьюторов. Окончательная стоимость определяется по итогам открытых тендеров на информационном портале с участием не менее двух поставщиков в соответствии с правилами закупок.

Касательно остатков средств на банковских счетах, следует отметить, что они формируются от платных услуг, спонсорской и благотворительной помощи, а также экономии расходов. Эти остатки учитываются Попечительским советом при утверждении бюджета Назарбаев Интеллектуальных школ", - говорится в пояснении.

Напомним, в мае прошлого года депутат Марат Абенов на правчасе заявил, что Назарбаев Университету "передали все лаборатории, повысили его статус", но никто не проверял деятельность вуза.

"У Назарбаев Университета финансированное огромное, но результат - ноль", - заявил он тогда.

Его поддержал глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек. А в декабре он ответил на вопрос, могут ли лишить данный вуз особого статуса.

В этом году ученики НИШ оказались в центре скандала - они выдали фейковые экзаменационные задания для экзаменов за настоящие. Было проведено служебное расследование.