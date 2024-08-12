Погода испортится в Алматы к концу недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 12 по 18 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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12 августа в Алматы будет переменная облачность. Температура в среднем составит +27 градусов. Днем воздух может прогреться до +35 градусов, но ночью температура опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

13 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около +30 градусов. Максимальная температура составит +38 градусов, а минимальная будет + 23 градуса. Скорость ветра составит до 6,0 м/с.

14 августа ожидается пасмурная погода. Средняя температура остановится на отметке +30 градусов. Днем температура поднимется до +36 градусов, а ночью опустится до +26 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

15 августа в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем - около +32 градуса. Максимально температура поднимется до +39 градусов, а опуститься может до +26 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,9 м/с.

16 августа вновь прогнозируют небольшой дождь. Среднесуточная температура – в районе +29 градусов. Днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью похолодает до +25 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

17 августа снова ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +26 градусов. Максимальная температура составит +31 градусов, минимальная - около +21 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,8 м/с.

18 августа, по прогнозам, будет дождь. Средняя температура составит +22 градуса. Воздух может прогреться и до +26 градусов, но ночью похолодает до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.