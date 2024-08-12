Дождь будет идти почти всю неделю в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 12 по 18 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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12 августа в Астане ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит +19 градусов. Днем воздух может прогреться до +25 градусов, но ночью температура опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

13 августа вновь ожидается небольшой дождь. Температура составит около +21 градуса. Максимальная температура составит +30 градусов, а минимальная – в районе +17 градусов. Скорость ветра составит до 10,1 м/с.

14 августа снова прогнозируется небольшой дождь. Средняя температура будет находиться на отметке +21 градус. Днем температура поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

15 августа в Астане пообещали переменную облачность. Температура в среднем - в районе +18 градусов. Максимально температура поднимется до +25 градусов, а опуститься может до +14 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.

16 августа - снова небольшой дождь. Среднесуточная температура составит +17 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

17 августа в Астане ожидаются осадки. Температура в среднем остановится на отметке +18 градусов. Максимальная температура составит +22 градуса, минимальная - в районе +12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,5 м/с.

18 августа, по прогнозам, снова будет небольшой дождь. Средняя температура составит +16 градусов. Воздух может прогреться и до +19 градусов, но ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.