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Жара до 40 градусов ожидается на этой неделе в Шымкенте

Опубликовано:

Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 12 по 18 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

12 августа в Шымкенте ожидается пасмурная погода. Температура в среднем составит+29 градусов. Днем воздух может прогреться до +37 градусов, но ночью температура опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

13 августа - вновь пасмурная погода. Температура составит около +31 градуса. Максимальная температура составит +38 градусов, а минимальная - в районе +23 градусов. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

14 августа ожидается переменная облачность. Средняя температура - около +33 градусов. Днем температура поднимется до +40 градусов, а ночью опустится до +26 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

15 августа в Шымкенте прогнозируется ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке в +33 градуса. Максимально температура поднимется до +40 градусов, а опуститься может до +26 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.

16 августа будет переменная облачность. Среднесуточная температура - в районе +29 градусов. Днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

17 августа снова прогнозируется переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке +25 градусов. Максимальная температура составит +31 градус, минимальная - в районе +21 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 6,0 м/с.

18 августа, по прогнозам, будет погода без осадков. Средняя температура составит +25 градусов. Воздух может прогреться и до +32 градусов, но ночью похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147575-zhara-do-40-gradusov-ozhidaetsya-na-etoy-nedele-v-shymkente/

Автор: Виктор Николаев

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жара до 40 градусов ожидается на этой неделе в Шымкенте

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