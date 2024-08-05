Проезд по улице Сатпаева частично перекроют в Алматы среди недели

С 23:00 7 августа до 11:00 9 августа движение будет перекрыто на участке улицы Сатпаева от улицы Масанчи до улицы Желтоксан, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, объезд будет обеспечен в восточном направлении по ул. Масанчи и пр. Абая. В западном направлении по ул. Желтоксан и пр. Тимирязева.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Акимат просит жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут.

Дорожные работы в Алматы. Фото: акимат Алматы

Добавим, с 23:00 6 августа до 11:00 8 августа движение будет полностью перекрыто на мосту транспортной развязки Рыскулова - Кудерина в западном направлении, также будет перекрыт заезд с ул. Кудерина.

6-7 августа будет частично закрыто движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Мендикулова до проспекта Достык в восточном направлении. Движение при этом будет открыто в западном направлении.

Добавим, с 9 августа до 10:00 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении. На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

Ранее другой участок проспекта Абая в Алматы временно ограничивали из-за этого же трубопровода.

Напомним, также до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.