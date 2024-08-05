Проезд по проспекту Аль-Фараби частично перекроют в Алматы

В Алматы 6-7 августа будет частично закрыто движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Мендикулова до проспекта Достык в восточном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, движение при этом будет открыто в западном направлении.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, уточняет ведомство.

Акимат Алматы приносит извинения жителям и гостям города и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дорожные работы в Алматы. Фото: акимат Алматы

Добавим, также сегодня мы писали об ограничении движения по проспекту Абая в Алматы. С 9 августа до 10:00 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении. На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

Ранее другой участок проспекта Абая в Алматы временно ограничивали из-за этого же трубопровода.

Напомним, также до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.