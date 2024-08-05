Участок проспекта Абая частично ограничат из-за ремонта 33-летнего трубопровода в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы частично ограничат участок проспекта Абая из-за ремонта трубопровода, который работает с 1991 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу города.

С 23:00 9 августа до 10:00 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении.

На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

Участок проспекта Абая. Скриншот: пресс-служба акимата Алматы

Временные ограничения вводятся из-за реконструкции трубопровода в 1838 метров, введенного в эксплуатацию с 1991 года, проходящего под проезжей частью.

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, 4 детских сада, 1 объект здравоохранения и 6 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения на период проведения реконструкции будет сохранена.

Ранее другой участок проспекта Абая в Алматы временно ограничивали из-за этого же трубопровода.

Напомним, до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.