Проезд по мосту одной из развязок временно перекроют в Алматы

С 23:00 6 августа до 11:00 8 августа движение будет полностью перекрыто на мосту транспортной развязки Рыскулова - Кудерина в западном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, также будет перекрыт заезд с ул. Кудерина.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Акимат Алматы приносит извинения жителям и гостям города и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дорожные работы в Алматы. Фото: акимат Алматы

Также 6-7 августа будет частично закрыто движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Мендикулова до проспекта Достык в восточном направлении. Движение при этом будет открыто в западном направлении.

Добавим, с 9 августа до 10:00 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении. На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

Ранее другой участок проспекта Абая в Алматы временно ограничивали из-за этого же трубопровода.

Напомним, также до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.