В Алматы перекроют участок проспекта Абая из-за ремонта 33-летнего трубопровода

В Алматы на выходные дни ограничат движение на одном из участков по проспекту Абая для замены трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что с 23 часов 2 августа до 08 часов 5 августа, в Ауэзовском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по проспекту Абая, от улицы Саина в западном направлении до заправки Qazaq Oil.

При этом, по южной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1838 метров, введенного в эксплуатацию в 1991 году, проходящего под проезжей частью.

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, 4 детских сада, 1 объект здравоохранения и 6 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.