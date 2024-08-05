Виртуальные проездные планируют внедрить в Астане

Скоро школьникам и льготникам не понадобится носить с собой транспортные карты: CTS сообщила о разработке виртуальных проездных, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается на официальном сайте ТОО "City Transportation Systems", выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн, пользователям не нужно посещать специализированную кассу для ее оформления.

При посадке в общественный транспорт валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом не нужно будет носить с собой транспортные карты, отмечается в публикации.

Пресс-служба компании обещает в ближайшее время рассказать подробности о нововведении: порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта.

Напомним, ранее мы писали, что в двух городах Казахстана повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.

С 1 августа в общественном транспорте Астаны начал действовать новый тариф. Теперь вместо 90 тенге одна поездка на автобусе стоит 110 тенге. При этом, как сообщили в CTS, в августе цена на проездные карты в общественном транспорте - суточные, месячные, трехмесячные - останется прежней.

С 3 августа в Алматы повысилась стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь вместо привычных 100 тенге она составляет 120 тенге.

Напомним также, ранее мы рассказывали, где в Казахстане самый дорогой и самый дешевый проезд в автобусах. Самые низкие цены сохраняются в Шымкенте, Актау и Туркестане.