Мужчина с оружием разгуливал по футбольному полю и напугал жителей Актау (видео)

Жителей Актау взволновала история собаки, которую начали искать работники организации по отлову бродячих животных. Жители города переживают, что собаку убьют.

По данным портала inAktau.kz, в Актау мужчина с оружием в руках напугал местных жителей. Они рассказали изданию, что дети дразнили бродячую собаку.

"Жители подкармливали собаку, но она была очень запуганная. А тут стали говорить, что она кого-то укусила, и поступила заявка на убийство собаки. И вот этот мужчина сегодня пришел во двор и ходил по футбольному полю в руках с оружием. Но это не делается так, что два странных мужика с оружием ходят по микрорайону, надо ведь как-то спокойно выловить", - рассказали жильцы этого микрорайона.

Издание пишет, что в ситуацию вмешались зоозащитники, которые намерены обратиться в управление сельского хозяйства и разобраться с существующей компанией по отлову. Сообщается, что собака осталась жива, отловщику не удалось ее найти и застрелить.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в управлении сельского хозяйства Мангистауской области, человек на видео действительно является сотрудником ТОО "Редмая". Данное ТОО осуществляет отлов бродячих собак на территории Актау и Мунайлинского района.

"В его руках пневматический пистолет для введения специального препарата для обездвиживания бродячих животных.

В соответствии типовыми правилами отлова, временного содержания и умерщвления животных, утвержденными приказом министра экологии, разрешен отлов бродячих животных путем введения им обездвиживающего препарата", - заявили в управлении.

В марте текущего года главу Минэкологии Ерлана Нысанбаева спросили, почему казахстанские власти хотят решить вопрос с бродячими животными с помощью отстрела. Он заявил, что в Казахстане есть пострадавшие от бродячих собак, но в принятии решения по новому закону о животных должна быть "какая-то середина".

"Вопрос эвтаназии не нов в мире. Я скажу, что проблему надо решать, конечно, в первую очередь путем устройства их в приемные пункты, в добрые частные руки. Но если эта система сегодня не работает: отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск? Здесь должна быть какая-то середина, - заявил Нысанбаев.

До этого Нысанбаев, комментируя предложение об эвтаназии, рассказал, что у него у самого есть собаки и ему их очень жалко.

Отметим, в середине февраля мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

В декабре 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными". В Минэкологии тогда сообщали, что целями принятия закона являются правовое регулирование обращения с животными, гуманного отношения к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, и др.

В марте прошлого года в Казахстане запустили горячую линию по вопросам защиты животных.