Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Конец июля будет дождливым в Алматы

Опубликовано:

Человек гуляет по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 29 июля по 4 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
Жара до 43 градусов ожидается на этой неделе в Шымкенте

29 июля в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит +30 градусов. Днем воздух может прогреться до +38 градусов, но ночью температура опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

30 июля вновь в мегаполисе ожидается небольшой дождь. Температура составит около +30 градусов. Максимальная температура составит +37 градусов, а минимальная - в районе +25 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

31 июля будет небольшой дождь, прогнозируют синоптики. Средняя температура - в районе +29 градусов. Днем температура поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

1 августа в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем - около +31 градуса. Максимально температура поднимется до +38 градусов, а опуститься может до +23 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,6 м/с.

2 августа будет переменная облачность. Среднесуточная температура составит +33 градуса. Днем воздух прогреется до +39 градусов, а ночью похолодает до +28 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

3 августа - вновь переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, минимальная - около +25 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,3 м/с.

4 августа, по прогнозам, будет ясная погода. Средняя температура составит +30 градусов. Воздух может прогреться и до +37 градусов, но ночью похолодает до +24 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141046-konec-iyulya-budet-dozhdlivym-v-almaty/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Конец июля будет дождливым в Алматы

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie