Конец июля будет дождливым в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 29 июля по 4 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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29 июля в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит +30 градусов. Днем воздух может прогреться до +38 градусов, но ночью температура опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

30 июля вновь в мегаполисе ожидается небольшой дождь. Температура составит около +30 градусов. Максимальная температура составит +37 градусов, а минимальная - в районе +25 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

31 июля будет небольшой дождь, прогнозируют синоптики. Средняя температура - в районе +29 градусов. Днем температура поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

1 августа в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем - около +31 градуса. Максимально температура поднимется до +38 градусов, а опуститься может до +23 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,6 м/с.

2 августа будет переменная облачность. Среднесуточная температура составит +33 градуса. Днем воздух прогреется до +39 градусов, а ночью похолодает до +28 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

3 августа - вновь переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, минимальная - около +25 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,3 м/с.

4 августа, по прогнозам, будет ясная погода. Средняя температура составит +30 градусов. Воздух может прогреться и до +37 градусов, но ночью похолодает до +24 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.