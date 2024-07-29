Жара до 43 градусов ожидается на этой неделе в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 29 июля по 4 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

29 июля в Шымкенте будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +30 градусов. Днем воздух может прогреться до +39 градусов, но ночью температура опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

30 июля ожидается переменная облачность. Температура составит около +32 градусов. Максимальная температура составит +39 градусов, а минимальная - в районе +23 градусов. Скорость ветра составит до 10,6 м/с.

31 июля вновь будет ясно. Средняя температура - около +34 градусов. Днем температура поднимется до +41 градусов, а ночью опустится до +25 градусов. Скорость ветра составит 10,4 м/с.

1 августа в Шымкенте - снова без осадков. Температура в среднем составит +35 градусов. Максимально температура поднимется до +43 градусов, а опуститься может до +28 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,8 м/с.

2 августа будет ясная погода без осадков. Среднесуточная температура - в районе +33 градусов. Днем воздух прогреется до +40 градусов, а ночью похолодает до +27 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

3 августа в Шымкенте вновь будет жарко и без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +37 градусов, минимальная упадет до +24 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,5 м/с.

4 августа, по прогнозам, будет ясная погода. Средняя температура составит +30 градусов. Воздух может прогреться и до+38 градусов, но ночью похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.