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Жара до 42 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

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Девушка в фонтане
Девушка в фонтане. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 1 августа, в Алматы и Шымкенте ожидается жара, а в Астане прогнозируют дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью температура снизится до 18 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142853-zhara-do-42-gradusov-i-dozhd-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жара до 42 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

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