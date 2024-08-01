Жара до 42 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 1 августа, в Алматы и Шымкенте ожидается жара, а в Астане прогнозируют дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью температура снизится до 18 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142853-zhara-do-42-gradusov-i-dozhd-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/