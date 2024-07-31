Дожди и похолодание пообещали казахстанцам в ближайшие дни

На большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода и постепенное понижение температуры. Лишь на западе сохранится жара до 36 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории Казахстана.

По республике пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине - сильные дожди, град, шквал.

Лишь на юге страны, по данным синоптиков, погода будет без осадков.

На западе Казахстана в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31…+36°С, а на остальной территории республики прогнозируется постепенное понижение температуры.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на июль. Сообщалось, что во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозировалось колебание температуры воздуха.